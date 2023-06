Pedal’eau base nautique bouchemaine La Pointe La Pointe Catégories d’Évènement: La Pointe

Maine-et-Loire Pedal’eau base nautique bouchemaine La Pointe, 17 juillet 2023, La Pointe. Pedal’eau 17 et 21 juillet base nautique bouchemaine C’est en selle à bord de ton vélo que tu partiras à l’aventure pour ta destination de vacances. Après quelques kilomètres tu arriveras sur les bords de la Maine dans un cadre idyllique à la base nautique de Bouchemaine où ils nous accueilleront pour un séjour autour des activités des sports de pagaie. Au programme : canoë, kayak, paddle, initiations en eau-vive ,jeux olympiques nautiques (défi paddle, joute, jeux nautiques) et une Chasse au trésor dans l’eau, randonnée canoë avec pique-nique. Dépaysement, détente, liberté et évasion garantis ! base nautique bouchemaine 1 Rue des Frères Gasnier, bouchemaine La Pointe 49080 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://maisondequartierdulacdemaine.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T08:00:00+02:00 – 2023-07-17T08:30:00+02:00

2023-07-21T17:00:00+02:00 – 2023-07-21T17:30:00+02:00 pedal’eau ilm Détails Catégories d’Évènement: La Pointe, Maine-et-Loire Autres Lieu base nautique bouchemaine Adresse 1 Rue des Frères Gasnier, bouchemaine Ville La Pointe Departement Maine-et-Loire Age min 9 Age max 11 Lieu Ville base nautique bouchemaine La Pointe

base nautique bouchemaine La Pointe Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la pointe/

Pedal’eau base nautique bouchemaine La Pointe 2023-07-17 was last modified: by Pedal’eau base nautique bouchemaine La Pointe base nautique bouchemaine La Pointe 17 juillet 2023