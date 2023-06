Éclat(s) de Rue 2023 : À 2 mètres Base Nautique Bertrand-Génard Caen, 11 août 2023, Caen.

Caen,Calvados

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la Compagnie ADM VZW propose un spectacle de cirque.



« Trois éléments. Deux acrobates sur un mât chinois et cet oxygène, l’invisible qui est partout dans l’air et pourtant manquant dans le corps de Jesse.

À l’aide de Rocio, Jesse, atteint de mucoviscidose, démontre que l’on ne tient pas debout par les peurs, mais par les rêves. Ensemble, ils évoquent la fragilité de nos existences et la puissance de l’espoir. Se découvrir, apprendre à s’entraider, à demander de l’aide, continuer à trouver la force pour se réaliser, tant de thèmes abordés avec sincérité. »

.

2023-08-11 à 19:45:00 ; fin : 2023-08-11 20:30:00. .

Base Nautique Bertrand-Génard Quai Gaston Lamy

Caen 14000 Calvados Normandie



As part of Éclat(s) de Rue, Caen’s street arts season, Compagnie ADM VZW presents a circus show.

« Three elements. Two acrobats on a Chinese pole and this oxygen, the invisible one that is everywhere in the air and yet missing in Jesse’s body.

With Rocio’s help, Jesse, who suffers from cystic fibrosis, demonstrates that we don’t stand by our fears, but by our dreams. Together, they evoke the fragility of our existence and the power of hope. Discovering ourselves, learning to help each other, asking for help, continuing to find the strength to achieve, so many themes addressed with sincerity. »

Dentro del programa de Éclat(s) de Rue, la temporada de artes de calle de Caen, la compañía ADM VZW presenta un espectáculo de circo.

« Tres elementos. Dos acróbatas en un mástil chino y el oxígeno invisible que está por todas partes en el aire, pero que falta en el cuerpo de Jesse.

Con la ayuda de Rocío, Jesse, que padece fibrosis quística, demuestra que no nos sostenemos sobre el miedo, sino sobre los sueños. Juntos, evocan la fragilidad de nuestras vidas y el poder de la esperanza. Descubrir quién eres, aprender a ayudar a los demás, pedir ayuda, seguir encontrando la fuerza para desarrollar todo tu potencial: todos estos temas se abordan con sinceridad

Im Rahmen des Programms von Éclat(s) de Rue, der Saison für Straßenkunst in Caen, bietet die Compagnie ADM VZW eine Zirkusvorstellung.

« Drei Elemente. Zwei Akrobaten auf einem chinesischen Mast und dieser Sauerstoff, der Unsichtbare, der überall in der Luft ist und doch in Jesses Körper fehlt.

Mithilfe von Rocio zeigt der an Mukoviszidose erkrankte Jesse, dass man nicht durch Ängste, sondern durch Träume aufrecht gehalten wird. Gemeinsam sprechen sie über die Zerbrechlichkeit unserer Existenz und die Kraft der Hoffnung. Sich selbst entdecken, lernen, sich gegenseitig zu helfen, um Hilfe zu bitten, weiterhin die Kraft finden, um sich selbst zu verwirklichen – so viele Themen, die auf ehrliche Weise angesprochen werden. »

