Éclat(s) de Rue 2023 : Anjalousía Base nautique Bertrand-Génard Caen, 11 août 2023, Caen.

Caen,Calvados

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la Compagnie Full Full propose un spectacle d’accro danse et guitare flamenco.



« Anjalousía est une rencontre entre l’acrobatie, la danse et la musique d’inspiration flamenco. C’est la rencontre de deux artistes. Ils jouent ensemble, se cherchent, se défient, se challengent, se moquent de l’autre et d’eux- mêmes. Ils ont gardé en eux quelque chose de l’enfance, la capacité d’émerveillement.

Libérés des contraintes de leurs arts respectifs, ils fusionnent leurs univers. Le mouvement génère les notes, et la musique génère le mouvement. Ils cassent les codes du flamenco et de l’acrodanse.

2023-08-11 à ; fin : 2023-08-11 . .

Base nautique Bertrand-Génard Quai Gaston Lamy

Caen 14000 Calvados Normandie



As part of the program of Éclat(s) de Rue, Caen’s street arts season, Compagnie Full Full presents a flamenco guitar and dance accro show.

« Anjalousía is an encounter between acrobatics, dance and flamenco-inspired music. It’s the meeting of two artists. They play together, seek each other out, challenge each other, mock each other and themselves. They’ve retained something of their childhood, a capacity for wonder.

Freed from the constraints of their respective arts, they merge their worlds. Movement generates notes, and music generates movement. They break the codes of flamenco and acrodance.

Dentro del programa Éclat(s) de Rue, la temporada de artes de calle de Caen, la Compagnie Full Full presenta un espectáculo de guitarra flamenca y baile accro.

anjalousía » es un encuentro entre acrobacia, danza y música de inspiración flamenca. Es el encuentro de dos artistas. Juegan juntos, buscándose, retándose, burlándose del otro y de sí mismos. Conservan algo de su infancia, la capacidad de asombro.

Liberados de las limitaciones de sus respectivas artes, fusionan sus mundos. El movimiento genera notas y la música genera movimiento. Rompen los códigos del flamenco y la danza contemporánea.

Im Rahmen des Programms von Éclat(s) de Rue, der Saison der Straßenkünste in Caen, bietet die Compagnie Full Full ein Spektakel aus Tanz und Flamencogitarre.

« Anjalousía » ist eine Begegnung zwischen Akrobatik, Tanz und Flamenco-inspirierter Musik. Es ist die Begegnung von zwei Künstlern. Sie spielen zusammen, suchen sich gegenseitig, fordern sich heraus, machen sich über den anderen und sich selbst lustig. Sie haben sich etwas von ihrer Kindheit bewahrt, die Fähigkeit zu staunen.

Befreit von den Zwängen ihrer jeweiligen Kunst verschmelzen sie ihre Welten. Die Bewegung erzeugt die Noten, und die Musik erzeugt die Bewegung. Sie brechen die Codes des Flamencos und des Akrodanzes auf.

