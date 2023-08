Au fil de l’Eau, le Ciron en canoë Base nautique Bernos-Beaulac, 23 août 2023, Bernos-Beaulac.

Bernos-Beaulac,Gironde

Découvrir le Ciron au fil de l’eau ! Le Ciron est rivière d’exception aux multiples facettes. Un petit cours d’eau qui abrite de nombreuses espèces protégées. Laissez vous porter au fil de l’eau, sous une forêt galerie verdoyante. En famille, en groupe ou individuellement, la FDAAPPMA33 et le centre de Canoë-Kayak de Villandraut vous proposent de découvrir le Ciron de façon originale. Découvertes naturalistes, détente et plaisir garantis !

N’oubliez pas des vêtements de rechange, des chaussures fermées, de l’eau ainsi qu’un chapeau suivant la chaleur..

2023-08-23 fin : 2023-08-23 . EUR.

Base nautique La Grande Route

Bernos-Beaulac 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discover the Ciron on the water! The Ciron is an exceptional, multi-faceted river. It’s a small river that’s home to many protected species. Let yourself be carried along by the water, beneath a verdant gallery forest. Whether you’re a family, a group or an individual, the FDAAPPMA33 and the Villandraut Canoe-Kayak Center invite you to discover the Ciron in an original way. Naturalist discoveries, relaxation and fun guaranteed!

Don’t forget a change of clothes, closed shoes, water and a hat in the heat.

Descubra el Ciron en el agua El Ciron es un río excepcional con muchas facetas. Un pequeño curso de agua que alberga numerosas especies protegidas. Déjese llevar por el agua, bajo un verde bosque en galería. En familia, en grupo o solo, la FDAAPPMA33 y el Centro de Canoa-Kayak de Villandraut le proponen descubrir el Ciron de una forma original. ¡Descubrimientos naturalistas, relax y diversión garantizados!

No olvide una muda de ropa, calzado cerrado, agua y un gorro para el calor.

Entdecken Sie den Ciron am Flussufer! Der Ciron ist ein außergewöhnlicher Fluss mit vielen Facetten. Ein kleiner Wasserlauf, der zahlreiche geschützte Arten beherbergt. Lassen Sie sich am Lauf des Wassers unter einem grünen Galeriewald treiben. Ob mit der Familie, in der Gruppe oder individuell, die FDAAPPMA33 und das Kanu-Kajak-Zentrum von Villandraut bieten Ihnen die Möglichkeit, den Ciron auf originelle Weise zu entdecken. Naturalistische Entdeckungen, Entspannung und Spaß sind garantiert!

Vergessen Sie nicht, Ersatzkleidung, geschlossene Schuhe, Wasser und einen Hut für die Hitze mitzubringen.

Mise à jour le 2023-08-20 par OT du Bazadais