Les projets du séjour:

Projet spectacle : les jeunes découvrent des disciplines artistiques, montent un spectacle et le jouent dans un camping de la région

Projet cabanes/nature : les jeunes découvrent des techniques de construction et des jeux dans la nature, dessinent et construisent leurs cabanes et peuvent passer une nuit dedans

Chaque village construira son camp en apprenant les techniques de froissartage pour imaginer et concevoir les tables, les vaisseliers, des cabanes….

Ce séjour se déroulera entièrement dans la nature que les jeunes apprendront à découvrir et apprivoiser par des ateliers et des jeux de piste, de coopération… Cela permettra d’exploiter leurs savoirs appris durant l’année scolaire et d’en apprendre de nombreux autres !

Le fonctionnement du camp étant l’affaire de tous et toutes, les jeunes sont répartis en équipes de vie et prennent en charge les services de la vie quotidienne : la cuisine, la vaisselle, l’aménagement du camp…

Après avoir fait des séjours adaptés et des camps avec son groupe local aux éclés, nous avons souhaité mener ce projet de camp inclusif car il nous semble que ces deux secteurs de l’association ont beaucoup à s’apporter mutuellement.

Pour les jeunes accueillis

Cela permet de questionner avec les jeunes la notion de “norme” et “différence” et de travailler leur ouverture d’esprit. Pour les jeunes accueillis dans les groupes locaux, nous pouvons en amont du camp réfléchir à ces sujets avec elles.eux. Pour les jeunes du séjour adapté, cela permet de rompre avec l’effet “ségrégatif” du séjour adapté tout en conservant l’adaptation nécessaire à leurs besoins.

Pour l’équipe

L’équipe va se former et réfléchir aux enjeux de l’inclusion, à la prise en charge de publics spécifiques, aux techniques de scoutisme et de vie dans la nature. Nous souhaitons recruter des personnes d’horizons divers afin que des transmissions de compétences se fassent au sein de l’équipe. De plus, nous menons une réflexion sur l’engagement associatif et nous souhaitons inclure l’équipe dans cette démarche.

Pour les parents/responsables

Nous avons l’opportunité de travailler en amont avec les parents et responsables des jeunes accueillis au groupe EEDF de Nancy. Ils ont fait partie du processus dans le choix de ce projet, sont informés de sa préparation et ils pourront participer avant l’été à des temps de formation qui leur seront destinés autour du handicap afin de pouvoir poursuivre à la maison la préparation pédagogique au camp !

Pour l’association

Les groupes locaux et le secteur “vacances adaptées” de l’association ne se croisent que trop peu à notre sens. Nous pensons que les outils et ressources sur la prise en charge de publics spécifiques que possèdent les séjours adaptés pourraient être utile aux groupes locaux afin d’accueillir plus de jeunes en situation particulière et ainsi répondre à un des objectifs de l’association en état réellement “ouverte à tous et toutes”. De plus, nous sommes certains.es que les connaissances en techniques de vie dans la nature et pédagogie scoute seraient bénéfiques aux équipes des séjours adaptés.

Ainsi, après discussion nous nous lançons dans cette aventure et souhaitons en faire un projet global : recruter ensemble une grande équipe, penser ensemble le fonctionnement général, les projets d’animation, la vie quotidienne, la formation de l’équipe afin de se donner un maximum de chances de réussir ce défi de l’inclusion.

Le public:

BRAVO LES STARS : 7 jeunes 8-14 ans, en situation de handicap mental, projet spectacle

LES DIVAS DE LA PLAYA : 7 jeunes 8-14 ans, en situation de handicap mental, projet spectacle

LES P’TITS DÉBROUILLARDS: 6 jeunes 8-14 ans, troubles du comportement, projet cabanes

LES ROBINSONS : 7 jeunes 8-14 ans, en situation de handicap mental, projet cabanes

LES LUTINS.ES : 10 jeunes, 6-8 ans, des groupes EEDF de Nancy et Colmar

LES LOUVETEAUX.ETTES : 10 jeunes, 8-11 ans, des groupes EEDF de Nancy et Colmar

LES ECLES.ES : 10 jeunes, 11-15 ans, des groupes EEDF de Nancy et Colmar

spectacle cabanes