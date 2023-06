Séjour Nature à la ferme coopérative Base nature à la ferme de Caringa Malansac, 21 août 2023, Malansac.

Séjour Nature à la ferme coopérative 21 et 25 août Base nature à la ferme de Caringa 200€

Camp Nature à la ferme coopérative de Caringa près de Malanasac.

Sur la commune de Malansac, à deux pas de l’étang de Moulin Neuf et des hauteurs de Rochefort-en-Terre, la ferme coopérative de Caringa accueille des séjours campés pour enfants de 3 à 15 ans.

Entre les arbres majestueux et à l’ombre de leurs branchages, ils et elles pourront établir leur campement et vivre au rythme de la nature. Selon ses envies, chacun·e pourra construire des cabanes, grimper sur des ponts de singe, cuisiner au feu de bois, traire les chèvres de la ferme, explorer la faune et la flore locale, lire et se reposer dans la quiétude des sous-bois, vivre des veillées contes et musique, jongler, … Bref, expérimenter en douceur l’autonomie et l’attention à ce qui nous entoure et nous fait vivre chaque jour.

Au programme du séjour:

-Grand jeu d’accueil pour découvrir les lieux le premier jour

-Veillée contes et feux de camps

-Découverte des activités paysannes de production alimentaire : visites des chèvres, des poules, du potager

-Construction de cabanes avec initiation et perfectionnement au maniement des premiers outils (marteau et scie, clous et vis, cordages)

Base nature à la ferme de Caringa malansac caringa Malansac 56220 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.famillesrurales.org/plouay/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0297330652 »}, {« type »: « email », « value »: « alsh56240@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T10:00:00+02:00 – 2023-08-21T10:30:00+02:00

2023-08-25T17:00:00+02:00 – 2023-08-25T17:30:00+02:00

nature séjour

photo libre de droit familles rurales