« DESTNATION ST PARDOUX « et découverte des Activités Physique de Pleine Nature 30 juillet – 5 août Base Multi-activités de Pleine Nature de Chabannes 503€/ séjour de 7 jours

Situé à 30 km au nord de Limoges, à proximité de l’autoroute A20, la Base multi-activités de pleine nature de Chabannes gérée par la Ligue de l’Enseignement de la Haute Vienne, est implantée sur une presqu’ile en bordure du lac de St Pardoux et accueille tous les publics pour découvrir l’environnement et la pratique des APPN.

Au travers de la pratique de la voile, du Canoe Kayak, du Stand Up Paddle, de la Course d’Orientation, du Tir à l’arc, du base ball… les jeunes decouvriront un autre culture sportive au travers de la découverte des APPN, acquerront de nouveaux savoir, savoir faire et savoir être propre aux activités de pleine nature tout en acquerant des notions de vivre ensemble dans les temps partagés de vie quotidienne et d’activités.

Cette découverte les amènera à sortir de leur zone de confort et à faire des choix en conscience pour grandir, s’épanouir, se dépasser et appréhender son environnement pour en préserver la richesse. Il s’agira aussi de découvrir son environnement naturel mais aussi social au travers de l’exploration, l’expérimentation et la pratique d’activités physiques spécifiques à la nature qui nous entoure.

Ainsi par tranche d’âge et en petit groupe de 8 à 12, les jeunes découvriront differentes activités de pleine nature et prendront par à un petit challenge sportif sous forme de mini raid…

Ils auront à cœur de découvrir de nouvelles sensations et d’apprendre de nouvelles techniques sportives qui leur feront découvrir leur environnement autrement.

En complément, selon les goûts et les possibilités des enfants, les animateurs proposeront des jeux traditionnels (thèque, béret, horloge,…..), des jeux sportifs, des grands jeux qui permettront d’utiliser et de découvrir l’environnement immédiat du centre (jeux de piste, foret, aire de jeux sportive….) de la baignade (sur le lac) surveillée par personnel du lac BNSSA.

Des veillées seront organisées pendant lesquelles les jeunes pourront découvrir des jeux de société, s’exprimer (match d’improvisation) ou simplement échanger sur des thémes choisis de l’actualité, de société.

Enfin des temps seront consacrés à leur retour d’experience et à faire vivre le blog qui servira à l’écriture du carnet de bord du séjour.

Base Multi-activités de Pleine Nature de Chabannes Chabannes – 87140 Compreignac Compreignac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.laligue87-fol.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0555033605 »}, {« type »: « email », « value »: « vacances.classes@lde87.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-30T16:30:00+02:00 – 2023-07-30T23:59:00+02:00

2023-08-05T00:00:00+02:00 – 2023-08-05T17:00:00+02:00

