du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet à 117 Animation Jeunes

Le séjour est organisé en auto gestion. La « base mer » est établit sur la commune d’Argelès sur mer, au »Domaine des Mimosas » – Chemin de la Massane – 66700 ARGELES SUR MER. Les principes du « Mieux Vivre ensemble » sont renforcés par une vie collective accrue. Le programme est construit avec le groupe. La réserve marine catalane est le principal terrain de jeux et de découverte. Profite de cet environnement pour t’immerger dans la tradition catalane et dans des sites exceptionnels. Les objectifs autour du respect de l’environnement et de la qualité de l’alimentation seront poursuivis, par la préparation de repas à base de produits frais et de saison, choisis sur les étals des marchés ou chez les producteurs locaux.

de 75 € à 160 € selon le quotient familial

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 117 Animation Jeunes LA BASTIDE DE SEROU La Bastide-de-Sérou Ariège

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T08:30:00 2021-07-19T23:30:00;2021-07-20T00:30:00 2021-07-20T23:30:00;2021-07-21T00:30:00 2021-07-21T23:30:00;2021-07-22T00:30:00 2021-07-22T23:30:00;2021-07-23T00:30:00 2021-07-23T22:00:00

Catégories d'évènement: Ariège, La Bastide-de-Sérou
Lieu 117 Animation Jeunes Adresse LA BASTIDE DE SEROU Ville La Bastide-de-Sérou