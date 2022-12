– Patro Lanta Base estivale du Patro Saint-Bonnet-Tronçais Catégories d’évènement: Allier

11 – 17 juillet 2021 Base estivale du Patro

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Base estivale du Patro Camping Champ Fossé auvergne Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Tu rêves d’être un aventurier ? Alors rejoins les nouvelles tribus sur l’îles de Tronçais ! Au travers d’épreuves de confort et d’immunité, de parcours du combatant, d’explorations en tout genre et de conseils autour du feu de camp, prépare-toi à vivre une expérience inoubliable. Au programme : Canoë, défis sportifs et de coopération, constructions, orientation, baignade, feu de camp …

2021-07-11T15:00:00+02:00

2021-07-17T12:00:00+02:00

