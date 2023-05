Séjour Nature autour de l’étang de Saint bonnet de Troncais Base estival, 24 juillet 2023, Saint-Bonnet-Tronçais.

Séjour Nature autour de l’étang de Saint bonnet de Troncais 24 et 28 juillet Base estival Ville départ : Nevers

Séjour organisé au cœur de la fabuleuse forêt de Tronçais, plus belle chênaie d’Europe, et à proximité de l’étang de Saint-Bonnet-Tronçais.

Possibilité de transport à partir de Nevers

Les enfants seront hébergés sous tentes et participeront tout au long de la semaine à

– des activités sportives ( Basket, pétanque, balade à pieds et à vélo, parcours sportifs,…)

– des activité liées à la découverte de nature

– des baignades en piscine et en étang

– des activités liées au camping et à ses isntallations (Pétanque, mini-golf, ping-pong,…)

– des temps d’animations propre aux séjours de vacances notamemnt des veillées

….

La restaurations sera réalisé sur place par des « cuisiniers » .

Base estival saint bonnet de troncais Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « leolagrange.nevers@hotmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:00:00+02:00 – 2023-07-24T09:00:00+02:00

2023-07-28T17:30:00+02:00 – 2023-07-28T18:30:00+02:00

sport nature