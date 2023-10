CHEVAL ET NATURE Base eedf morbecque le parc Morbecque, 29 octobre 2023, Morbecque.

CHEVAL ET NATURE 29 octobre – 4 novembre Base eedf morbecque le parc 640 €

Envie de découvrir l’équitation ? Ce séjour est fait pour toi ! Jeune débutant ou cavalier initié, viens passer un moment privilégié avec le cheval. Trois séances te permettront de découvrir ou d’approfondir ta technique et la pratique de l’équitation. Beaucoup d’autres moments t’attendent : veillées, grands jeux, activités diverses et variées… Alors en selle, chausse tes bottes et viens passer un séjour en pleine campagne !

Équitation :

Le centre équestre qui t’accueillera se caractérise par sa structure familiale et son souci de développer une pédagogie individualisée qui te conviendra quel que soit ton niveau. Trois séances d’équitation seront prévues dont une journée au centre équestre pour te permettre de te familiariser davantage avec ton cheval.

Tu pourras t’occuper de ton animal : brossage, pansage, sellage, jeux en manège, balade et découverte de la voltige sont des activités qui te seront proposées au centre équestre.

La vie à la Base du Parc :

Une vie en collectivité agréable et un planning d’activités souple te permettront d’émettre tes idées et ton avis.

En journée, d’autres activités sportives et manuelles viendront enrichir le programme de ton séjour. Les temps d’activités seront entrecoupés de moments de détente pour vivre le séjour à ton rythme. Les veillées égayeront tes soirées où vous allez partager une expérience commune avant de rejoindre les chambres et de penser déjà à la journée du lendemain.

Tu profiteras d’un moment agréable autour du feu tout en dégustant le repas préparé avec tes amis.

Base eedf morbecque le parc 63 rue du parc morbecque Morbecque 59190 Nord Hauts-de-France

colo apprenante séjour équitation

EEDF BASE DU PARC