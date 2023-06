Séjour de découverte des activités de pleine nature Base du saillant Voutezac, 18 juillet 2022, Voutezac.

Séjour de découverte des activités de pleine nature 18 – 22 juillet 2022 Base du saillant Tarif en fonction des ressources de la famille

Ce séjour se déroulera du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022 à la station sport nature La Lombertie à Voutezac.

Endroit propice pour organiser un séjour, ce site permettra de faire découvrir les deux thématiques phares de ce séjour :

-La pratique d’activités de pleine nature telle que le VTT, la course d’orientation et le tir à l’arc

-La découverte du patrimoine et de l’environnement local

Base du saillant Voutezac Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

