2023 : année du réemploi ! Base du Réemploi Mérignac, 13 octobre 2023, Mérignac.

À l’heure où les ressources en matières premières se font de plus en plus rares et les déchets de plus en plus nombreux, il devient urgent de s’engager dans le réemploi. Dans ce contexte, les secteurs de la construction et de l’aménagement doivent également jouer leur rôle.

La Fabrique de Bordeaux Métropole (La Fab) vous convie donc à une visite du chantier de la Base du Réemploi, qui ouvrira ses portes à Mérignac fin 2023 au sein de l’opération d’aménagement Marne-Soleil.

Ce lieu, véritable vitrine des savoir-faire locaux en la matière, abritera diverses activités, notamment le stockage, le reconditionnement et la vente de matériaux de réemploi. Il servira également de cadre pour des actions de formation professionnelle et de sensibilisation du grand public. Déjà occupé par deux associations spécialisées dans le réemploi, à savoir Solibat et FLIP (composée de R-USE, Atelier CNC et l’Officine du Réemploi), cet ancien magasin de literie, propriété de Bordeaux Métropole, est en cours de réhabilitation par La Fab. Cette dernière en a fait le premier démonstrateur de sa démarche Refair axée sur le réemploi des matériaux. Grâce à l’appui de son assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) en réemploi, le collectif CANCAN, et particulièrement de son architecte, Orianne Scourzic, ce projet a réussi à allouer 22% du budget travaux à la fourniture et à la pose de matériaux de réemploi provenant de bâtiments déconstruits par La Fab dans le cadre de ses opérations.

La Base du Réemploi marque le début d’une stratégie métropolitaine visant à réduire notre empreinte environnementale en développant une filière axée sur le réemploi des matériaux. Cette initiative s’appuiera notamment sur l’expertise des acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), qui ont été des précurseurs dans ce domaine.

En lieu et place de l'ancienne Bordelaise de la Literie, La Fab réalise, avec l'aide de sa maîtrise d'oeuvre,Orianne Scourzic du collectif Cancan, la Base du réemploi. Cet ancien local commercial fait l'objet de travaux de réhabilitation avec des matériaux réemployés. Il accueillera un espace de stockage de matériaux, un showroom, des ateliers de ré-usinage et de petit reconditionnement. La Fab entend ainsi préfigurer une réponse à la problématique du stockage et du conditionnement des matériaux et sensibiliser les professionnels et le grand public au cycle de vie des matériaux.

