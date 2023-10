Stage découverte canoe kayak automne Base du Pont d’Espagne Jurançon, 24 octobre 2023, Jurançon.

Jurançon,Pyrénées-Atlantiques

Découvrez l’eau, les courants et les sensations de glisse tout en s’amusant ! Expérimentez diverses embarcations : canoë, kayak, paddle, raft, sur le bassin du Pont d’Espagne ou sur le gave de Pau jusqu’à Laroin. Un stage pour découvrir et progresser une pagaie à la main.

avec un moniteur

2 journées de 9h30 à 16h – repas de midi non fourni

Découverte des sports de pagaie

Pour enfants et adultes.

2023-10-24 fin : 2023-10-24 16:00:00. EUR.

Base du Pont d’Espagne av Corps Franc Pommies

Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discover the water, the currents and the thrill of gliding while having fun! Try out different types of craft: canoe, kayak, paddle, raft, on the Pont d’Espagne basin or on the Gave de Pau as far as Laroin. A course to discover and progress with a paddle in hand.

with an instructor

2 days from 9.30am to 4pm – lunch not provided

Discover paddle sports

For children and adults

Descubra el agua, las corrientes y la emoción de deslizarse divirtiéndose Pruebe diferentes tipos de embarcaciones: canoa, kayak, remo, balsa, en la cuenca del Pont d’Espagne o en el Gave de Pau hasta Laroin. Un curso para descubrir y progresar con un remo en la mano.

con un monitor

2 días de 9h30 a 16h00 – comida no incluida

Descubrir los deportes de remo

Para niños y adultos

Entdecken Sie das Wasser, die Strömungen und das Gefühl des Gleitens, während Sie sich amüsieren! Experimentieren Sie mit verschiedenen Booten: Kanu, Kajak, Paddel, Raft, auf dem Becken der Pont d’Espagne oder auf dem Gave de Pau bis nach Laroin. Ein Kurs, um das Paddel in der Hand zu entdecken und Fortschritte zu machen.

mit einem Lehrer

2 Tage von 9:30 bis 16:00 Uhr – Mittagessen wird nicht gestellt

Entdeckung der Paddelsportarten

Für Kinder und Erwachsene

Mise à jour le 2023-10-04 par OT Pau