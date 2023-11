Cantar en Côte Indigo Base des Loisirs de la Côte Indigo (Perinhan) Saint-Pierre-la-Mer, 15 décembre 2023, Saint-Pierre-la-Mer.

Cantar en Côte Indigo 15 – 17 décembre Base des Loisirs de la Côte Indigo (Perinhan) Inscripcion e infos : encompagniedezoe.blogspot.com

Nisada dempuèi 2021 sus la Côte Indigo (Sant Pèire la Mar, Fluris [Fleury d’Aude]), la Compagnie de Zoé desira desvolopar de rencontres de cant polifonic de tradicion orala mediterranèa : occitan, italian, còrs… Per aquela primièra sason, prepausa 5 estagis, dobèrts a totes, sus 3 jorns, del divendres aprèp-miègjorn al dimenge ser. Los aprendissatges portaràn sus l’estudi de cants profans o sacrats (transmés per l’oralitat, sens particion), de las tecnicas vocalas, l’escota e lo despartiment de las voses del grop. Benvolença, entraide e plaser assegurats !

13-15 d’octobre : Cant tradicional còrs

jos la direccion de Muriel Chiaramonti

15-17 de decembre : Cant tradicional occitan

jos la direccion d’Anne Enjalbert

2-4 de febrièr : Cant tradicional italian

jos la direccion de Margherita Trefoloni

5-7 d’abril : Cant tradicional occitan

jos la direccion de Pascal Caumont

31 de – mai de 2 junh : Cant tradicional italian

jos la direccion d’Anna Andreotti

Prètz : La tarifa es degressiva segon lo nombre d’estagis efectuats. L’inscripcion es de 150 € per un primièr estagi, puèi 100 € pel segond, 80 € pel 3en e 60 € pel 4en. La participacion a un 5en estagi es gratuita (Tarifa reducha pels demandaires d’emplec : de 100 a 40 €). Se lagui financièr, nos consultar.

+ 10 € d’adesion a l’associacion Zoé per la sason 2023-2024.

Demanda d’inscripcion : mercé d’enviar vòstra demanda a encompagniedezoe@gmail.com. L’inscripcion a un estagi serà efectiva après recepcion d’un virament o d’un chèc d’acompte de 50 Euros. Lo chèc serà entraucat 1 mes abans la debuta de l’estagi. En cas de cambiament de programacion o d’anullacion, l’acompte vos serà remborsat o, s’o desiratz, utilizat per una autra reservacion. Lo resultat serà encaissat pendent l’estagi.

Albergament : contactar Jean-Christophe – tel. 07 50 60 10 42

Coma a l’acostumat en çò de Zoé, los repaisses e los co-coveituratges son a partejar entre los participants.

Aquelas dimenjadas debutaràn l’aprèp-miègjorn del divendres (16h-19h) puèi comportaràn de sessions de 2 x 3 oras lo dissabte e lo dimenge (10h-13h, 15h-18h).

Luòc : Sant Pèire la Mar – Base dels Lésers de la Côte Indigo. Per informacion, organizam de sortidas observacions d’aucèls suls estanhs suls 2 jorns precedents las dimenjadas Cant.

Base des Loisirs de la Côte Indigo (Perinhan) Pissevaches, 11560 Saint-Pierre la Mer Saint-Pierre-la-Mer 11560 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://encompagniedezoe.blogspot.com/p/cantar-en-cote-indigo.html »}, {« type »: « link », « value »: « https://encompagniedezoe.blogspot.com »}, {« type »: « email », « value »: « encompagniedezoe@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:encompagniedezoe@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T17:00:00+01:00 – 2023-12-15T20:00:00+01:00

2023-12-17T15:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:00:00+01:00

cants occitan