Visite guidée « la traversée des bonniers à willems » base des 6 bonniers Willems, 10 mars 2024 09:00, Willems.

Visite guidée « la traversée des bonniers à willems » Dimanche 10 mars 2024, 10h00 base des 6 bonniers Sur inscription

Dimanche 10 mars de 10h à 12h

La très belle base de loisirs des 6 Bonniers est un reliquat des immenses marais de la Marque, frontière naturelle et historique. Les alentours regorgent de curiosités entre patrimoines bâtis, prairies humides, chemins de traverse et les fameux Bonniers.

Guide : Jean-Louis Pelo

Rendez-vous base des 6 Bonniers, 7 Rue de Chéreng, 59780 Willems (parking bas)

Tarif adhérent 5€ / non adhérent 10€ / gratuit pour les moins de 12 ans

Réservation obligatoire au 09 72 52 85 03 ou en ligne

base des 6 bonniers 7 Rue de Chéreng, Willems Willems 59780 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0972528503 »}, {« type »: « email », « value »: « contatc@seclin-tourisme.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.seclin-tourisme.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-10T10:00:00+01:00 – 2024-03-10T12:00:00+01:00

2024-03-10T10:00:00+01:00 – 2024-03-10T12:00:00+01:00

balade seclin

seclin mélantois tourisme