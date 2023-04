Balade découverte « La boucle des Bonniers » à Willems base des 6 bonniers, 2 mai 2023, Willems.

Balade découverte « La boucle des Bonniers » à Willems Mardi 2 mai, 14h00 base des 6 bonniers sur inscription

Boucle des Bonniers

Mardi 2 mai de 14h00 à 17h00

Circuit aux portes de la métropole. Il traverse les pâtures humides de la vallée de la Marque et longe les berges du lac du Héron.

Environ 8km

Animateur : Hugues De Croisilles et Christian Juif

Rendez-vous sur le parking du parc de loisirs de la base des 6 Bonniers, 7 Rue de Chéreng, Willems (parking bas)

Tarif : Gratuit pour les adhérents / 5€ pour les non adhérents

base des 6 bonniers 7 Rue de Chéreng, Willems Willems 59780 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-02T14:00:00+02:00 – 2023-05-02T17:00:00+02:00

