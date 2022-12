colo apprenante base d’équitation de Ternant Base d’équitation de Ternant Ternant Catégories d’évènement: Côte-d'Or

sur inscription en fonction du QF: habitant de Chenove: de 61,20€ à 163,20€ extérieur: de 79,56€ à 212,16€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Base d’équitation de Ternant 21220 Ternant Ternant 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté La base d’équitation de Ternant propose des séjours de 5 jours (du lundi au vendredi) du 11 juillet au 15 juillet 2022 pour 24 jeunes répartis en 2 groupes (1 groupe de 12 enfants âgés de 8 à 12 ans et 1 groupe de 12 jeunes âgés de 13 à 17 ans).

Située à 25 km de Chenôve, cet accueil tourné vers la nature, permet à la population de Chenôve de se dépayser très rapidement, même pour un temps court (couchage sous toile de tente, feu de camp…)

Cette structure favorise une mixité sociale puisque le public accueilli est issu de différents milieux (Quartier pavillonnaire, QPV, enfants ou jeunes venant de l’ASE…).

L’équipe pédagogique est constituée d’animateurs diplômés et ayant l’expérience des séjours afin d’assurer un accueil de qualité (organisation de la vie quotidienne, des règles sanitaires, les activités, les transports…)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-11T08:30:00+02:00

2022-07-15T17:30:00+02:00

