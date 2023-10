Voyage au pays de la magie Base départementale de Sérénac Sérénac, 23 octobre 2023, Sérénac.

À travers ce séjour, nous te proposons d’être pleinement immerger dans le monde de la magie..

Ce séjour va te permettre d’apprécier toute la richesse que nous offre le Tarn et la nature. Tel un apprenti sorcier, tu vas vivre une expérience parallèle à celle d’Harry Potter. Avec tes amis, tu apprendras à pratiquer du sport, à te familiariser avec la nature et à expérimenter tout au long du séjour. Tu pourras développer ton apprentissage de la lecture et de l’écriture car chaque jour tu pourras compléter ton carnet de bord.

Ce séjour te fera découvrir et devenir amoureux de la nature ! En dehors des temps d’activités, l’équipe d’animation te proposera également : jeux de plein air, balades en pleine foret sans oublier des temps de repos dont tu as besoin.

Base départementale de Sérénac La forêt 81350 SERENAC Sérénac 81350 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T09:30:00+02:00 – 2023-10-23T23:59:00+02:00

2023-10-27T09:30:00+02:00 – 2023-10-27T18:00:00+02:00