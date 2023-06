Pleine nature – Equitation Base départementale de Sérénac Sérénac, 20 août 2023, Sérénac.

Pleine nature – Equitation 20 – 26 août Base départementale de Sérénac 439 € (tarnais) – 484 € (non tarnais) pour les 7 jours

Un séjour au contact de la nature et du cheval !

Une découverte de la forêt sous tous les angles, et la pratique de l’équitation à raison de trois séances par enfant durant le séjour.

Des grands jeux, des activités en plein air et peut-être la possibilité d’une nuit à la belle étoile ou un petit bivouac en forêt…

Base départementale de Sérénac La forêt 81350 SERENAC Sérénac 81350 Tarn Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 67 89 62 22 -« }, {« type »: « link », « value »: « https://bases-departementales.tarn.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-20T15:00:00+02:00 – 2023-08-20T23:59:00+02:00

2023-08-26T00:00:00+02:00 – 2023-08-26T11:00:00+02:00

Nature forêt

Département du Tarn