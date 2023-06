Aventures en forêt – Grands jeux Base départementale de Sérénac Sérénac Sérénac Catégories d’Évènement: Sérénac

Tarn Aventures en forêt – Grands jeux Base départementale de Sérénac Sérénac, 13 août 2023, Sérénac. Aventures en forêt – Grands jeux 13 – 19 août Base départementale de Sérénac 439 € (tarnais) – 484 € (non tarnais) pour les 7 jours De grands jeux, voire de très grands jeux !

Un terrain : la forêt de Sérénac, une histoire, des tribus, des territoires, des explorations, des jeux de rôles, des jeux d’opposition, de coopération… L’aventure, la vraie !

Base départementale de Sérénac La forêt 81350 SERENAC Sérénac 81350 Tarn Occitanie

2023-08-13T15:00:00+02:00 – 2023-08-13T23:59:00+02:00

