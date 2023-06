TARN AVENTURE BASE DEPARTEMENTALE DE SERENAC Sérénac, 8 juillet 2023, Sérénac.

TARN AVENTURE 9 – 21 juillet BASE DEPARTEMENTALE DE SERENAC 945 euros (sans transport) => + 100 euros pour des départs du Nord de la France/région parisienne. Nous contacter pour les points de ramassage.

SITUATION GEOGRAPHIQUE:

En région Occitanie, dans le département du Tarn, Sérénac est une commune située dans l’Albigeois, sur la méridienne verte au nord-est d’Albi, entre Tarn, Cérou et Viaur sur le plateau du Ségala sillonné par de multiples vallées.

Son territoire est situé en majeure partie, sur un plateau à 400m d’altitude. Toutefois, en partie Sud, il rejoint la vallée du Tarn, où là, nous ne sommes plus qu’ à 190m. d’altitude.

C’est l’endroit idéal pour se détente, prendre un grand bol d’air pur et pratiquer bon nombre d’activités, notamment à travers la forêt d’environ 210 hectares peuplée de conifères et de feuillus et recélant de belles découvertes.

HEBERGEMENT:

Notre hébergement de caractère n’est autre qu’une ancienne maison forestière implantée dans une commune rurale, au vert et au calme. Niché au cœur d’une forêt de 200 ha, et propriété du Conseil Départemental, le centre offre une capacité d’hébergement de 74 places réparties en 25 chambres de 2 à 4 lits avec salles d’eau et WC privatifs. Cette base départemental est très bien entretenue.

Centre entièrement à notre disposition

Les bâtiments sont équipés de deux salles d’activités et d’une mezzanine aménagée (télévision, DVD, bibliothèque…). Les infrastructures sportives : un terrain multisport, incluant un terrain de handball et deux terrains de basket-ball, un terrain de football à 7, un stand de tir à l’arc, une piscine. De nombreux sentiers permettent de découvrir l’éco-système forestier. En effet, il n’est pas rare d’entendre le tambourinement du pic épeiche ou le chant du coucou à la belle saison à travers les grandes futaies de résineux et de feuillus de la forêt de Sérénac…

Partie intégrante de ce paysage exceptionnel et naturel, le centre est tout naturellement inscrit au réseau Tarn éco-structure…

RESTAURATION:

Cuisine soignée, variées et diversifiée. Tout est préparé sur place par un chef cuisinirer.

Repas servis à table dans une véritable salle à manger ambiance champêtre

Dégustation d’au moins une spécialité locale.

Régimes alimentaires respectés.

PROGRAMME D’ACTIVITES:

1 séance d’équitation

1 séance de grimp’arbre

1 séance de canoë

1 séance de VTT

Piscine sur le centre

Deux journées à Cap’ Découverte : Ski nautique; Accrobranche ; Aqualud ; Luge rail : Trampoline ; Jeux d’eau et pantaglisse

Visite d’Albi

Sortie à Trébas-les-bains

Visite d’Ambialet avec baignade au lac

ENCADREMENT:

Notre taux d’encadrement est de 1 adulte pour 7 jeunes. Notre équipe est diplômée et déclarée auprès des services de Jeunesse et Sports dont :

– 1 Directeur BAFD (ou équivalence)

-1 Assistante sanitaire PSC1-

– animateurs BAFA ou stagiaires

– un animateur surveillant de baignade

Toutes les activités sportives spécifiques sont encadrées par des Brevets d’Etats, mais toujours accompagnés des animateurs de notre équipe d’animation.

TRANSPORT:

Car grand tourisme avec toilette, TV, sièges inclinables…

Minibus à disposition de notre équipe durant le séjour

Descriptif complet: https://www.adav-vacances.com/sejour/base-departementale-de-serenac

