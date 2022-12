Préhisto camp Base départementale de Salavas, 19 juillet 2021, Salavas.

Préhisto camp 19 – 23 juillet 2021 Base départementale de Salavas

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Base départementale de Salavas 245, chemin de la Vernède 07150 Salavas Salavas 07150 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Cinq jours pour parcourir la Préhistoire et s’immerger dans le quotidien de nos ancêtres du Paléolithique au Néolithique

Un séjour sur le thème de la Préhistoire qui propose aux enfants d’appréhender de façon ludique et concrète les gestes et pratiques associés aux hommes préhistoriques, mais aussi ceux des archéologues et scientifiques spécialistes de la discipline. Ateliers, expérimentation, visites de sites, etc.

Sur le Grand site de l’aven d’Orgnac, les enfants tels les archéologues qui fouillent les vestiges, remontent le temps à la rencontre des Hommes préhistoriques qui vivaient là il y a plus de 36 000 ans et à la Caverne du pont d’Arc les enfants vont expérimenter l’art rupestre et découvrir la restitution de la Grotte Chauvet – Pont d’Arc.

Au coeur de la Réserve naturelle nationale des Gorges de l’Ardèche, les enfants partent aussi à la rencontre d’une nature exceptionnelle, qu’ils apprennent à connaitre, à préserver et à utiliser pour révéler leur créativité. Des pratiques déjà utilisées par les Hommes de la Préhistoire.

Alors prenez votre passeport pour la Préhistoire et voyagez dans le temps sur les traces de l’Humanité.



