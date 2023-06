MULTISPORTS DE NATURE – Au bord du lac Base départementale de Razisse Mont-Roc, 30 juillet 2023, Mont-Roc.

MULTISPORTS DE NATURE – Au bord du lac 30 juillet – 5 août Base départementale de Razisse 439 € (tarnais) – 484 € (non tarnais) pour les 7 jours

Découvrir et pratiquer plusieurs activités physiques de pleine nature adaptées à l’âge de chacun !

S’initier en toute sécurité, prendre du plaisir, découvrir et mieux apprécier son environnement naturel par des approches ludiques.

Sont envisagés des jeux autour de la thématique de l’eau ainsi que des activités sportives aquatiques, par exemple initiation et sorties en canoë, paddle, balado’ruisseau, baignades…

Base départementale de Razisse 81120 MONT-ROC Mont-Roc 81120 Tarn Occitanie

