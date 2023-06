MULTISPORTS DE NATURE – Les pieds sur terre (et dans l’eau !) Base départementale de Razisse Mont-Roc, 16 juillet 2023, Mont-Roc.

MULTISPORTS DE NATURE – Les pieds sur terre (et dans l’eau !) 16 – 29 juillet Base départementale de Razisse 799 € (tarnais) – 879 € (non tarnais) pour les 14 jours

Découvrir et pratiquer plusieurs activités physiques de pleine nature adaptées à l’âge de chacun !

Sorties en canoë, escalade, tir à l’arc et pleins d’autres surprises vont venir rythmer ce séjour. Bien sûr, nous n’oublions pas les nombreux grands jeux, la baignade et surtout la joie et la bonne humeur !

Alors si tu veux découvrir de nouvelles activités physiques et t’amuser dans le cadre naturel qu’offre la base de Razisse, n’hésite pas à nous rejoindre !

Possibilité de bivouac ou nuit à la belle étoile.

Bénéficiez d’un séjour de 14 jours !

OPTION pour les 7-11 ans : possibilité de faire un séjour d’une semaine seulement en choisissant la première ou la seconde. À noter : les jeunes inscrits au séjour complet de 14 jours seront prioritaires.

Base départementale de Razisse 81120 MONT-ROC Mont-Roc 81120 Tarn Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 67 89 62 22 -« }, {« type »: « link », « value »: « https://bases-departementales.tarn.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T15:00:00+02:00 – 2023-07-16T23:59:00+02:00

2023-07-29T00:00:00+02:00 – 2023-07-29T11:00:00+02:00

Sports de nature Nature

Département du Tarn