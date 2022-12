A la découverte des sports nautiques Base de voile et de loisirs Tom SouvillE Sangatte Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Sangatte

A la découverte des sports nautiques Base de voile et de loisirs Tom SouvillE, 25 juillet 2022, Sangatte. A la découverte des sports nautiques 25 – 29 juillet Base de voile et de loisirs Tom SouvillE

45

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Base de voile et de loisirs Tom SouvillE 415 Route Départementale 940 62231 – Sangatte Sangatte 62231 Pas-de-Calais Hauts-de-France Située à Sangatte, en bordure de mer, la Base « Tom Souville » dispose d’infrastructures idéales pour le sport nautique.

La Base « Tom Souville » comprend un plan d’eau de 25 hectares bordé d’un chemin de randonnée de 2,4 km.

C’est le point de départ idéal pour découvrir les richesses de la Côte d’Opale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-25T08:00:00+02:00

2022-07-29T23:59:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Pas-de-Calais, Sangatte Autres Lieu Base de voile et de loisirs Tom SouvillE Adresse 415 Route Départementale 940 62231 - Sangatte Ville Sangatte lieuville Base de voile et de loisirs Tom SouvillE Sangatte Departement Pas-de-Calais

Base de voile et de loisirs Tom SouvillE Sangatte Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sangatte/

A la découverte des sports nautiques Base de voile et de loisirs Tom SouvillE 2022-07-25 was last modified: by A la découverte des sports nautiques Base de voile et de loisirs Tom SouvillE Base de voile et de loisirs Tom SouvillE 25 juillet 2022 Base de voile et de loisirs Tom SouvillE Sangatte Sangatte

Sangatte Pas-de-Calais