Aventure Équestre Base de Testarouman Pissos, 9 juillet 2023, Pissos.

Aventure Équestre 9 – 14 juillet Base de Testarouman 520.00 € – Rendez-vous sur place, pas de transport

Équitation – Diplôme du Galop – Accrobranche – Piscine – Canoë – Environnement

Activités des 12-16 ans : Au coeur de la forêt landaise, 6 jours pour t’initier ou te perfectionner à la pratique équestre avec 5 séances de 1h30 de cours et soins aux chevaux :

préparation, sellage, brossage, exercices de maitrise du cheval, balades en forêt. Tu pourras également participer à la vie des chevaux. A la fin de ton séjour, il te sera également possible de passer ton galop (1 à 3, selon ton niveau).

Profitant du site, tu participeras à d’autres activités comme la découverte du canoë sur la Leyre (demi-journée). Tu pourras également t’élancer dans le parcours d’accrobranche (demi-journée), sans oublier les sorties à la piscine, les grands jeux, les veillées…

Base de Testarouman PISSOS Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.francas40.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@francas40.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0558463354 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T17:00:00+02:00 – 2023-07-09T23:59:00+02:00

2023-07-14T00:00:00+02:00 – 2023-07-14T17:00:00+02:00

Équitation Accrobranche

Francas40