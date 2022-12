Aventure équestre Base de Testarouman, 17 juillet 2022, Pissos.

Aventure équestre 17 – 22 juillet Base de Testarouman

515.00 € (hors aides locales) – Pas de transport

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Base de Testarouman PISSOS Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine

Situation et Hébergement : Au cœur du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, à la base de loisirs de Testamouran à Pissos, dans un espace à l’ombre des pins et au bord de la Leyre.

Le centre d’hébergement La Tauleyre dispose de chambres avec salles de bains privatives, d’une salle de restaurant et d’une terrasse abritée pour les repas ainsi que de salles d’activités.

Effectifs et encadrement : Chaque groupe sera constitué de 12 à 24 enfants, deux animateurs et un directeur. Des professionnels diplômés d’Etat encadreront les activités spécifiques.

Equitation – Accrobranche – Piscine – Découverte du milieu forestier

Activités : Au cœur de la forêt Landaise, 6 jours pour t’initier ou te perfectionner à la pratique équestre avec 4 séances de 1h30 de cours et soins aux chevaux : préparation, sellage, brossage, exercices de maitrise du cheval, balades en forêt. Tu pourras également participer à la vie des chevaux et visiter la nouvelle mini ferme pédagogique.

Profitant du site, tu participeras à d’autres activités comme la découverte du milieu forestier et des abords de la Leyre (petites bêtes, faune et flore) et un atelier de construction de cabane. Tu pourras également t’élancer dans le parcours d’accrobranche (demi-journée), sans oublier les sorties à la piscine, les grands jeux, les veillées…

Ces séjours seront également l’occasion de se questionner sur la préservation de l’Environnement.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-17T17:30:00+02:00

2022-07-22T17:30:00+02:00

Francas40