Sports Nature Base de plein air du Moulin de la Guillou Lalinde, 27 octobre 2023

Sports Nature 27 octobre – 3 novembre Base de plein air du Moulin de la Guillou

Pour l’association la LoCollective, il semblait important de proposer un séjour à destination des pré-ados et des ados et 11 à 14 ans.

Dans ce cadre là, un séjour sports Nature est proposé. Le fait de proposer un séjour à cette tranche d’âge revet plusieurs intérêts:

– Permettre aux jeunes de découvrir la vie en collectivité

– Développer l’autonomie

– S’initier à de nouvelles pratiques

– Expérimenter et être acteur d’un projet

Afin de répondre à ces différents enjeux, les jeunes en amont du séjour seront impliqués dans la construction de ce séjour. Il semble important pour l’équipe pédagogique que les participant-e-s soient acteurs de ce séjour. Le vendredi 27 octobre, les jeunes seront décisionnaires du fonctionnement notamment en ce qui concerne l’aspect de la vie quotidienne et l’ogranisation des temps collectifs. Ils seront également impliqués sur la préparation des malles pédagogiques.

La connaissance par l’équipe encadrante des caractéristiques spécifiques de ce public a permis d’accès les propositions en fonction des besoins et des attentes des jeunes. Les rencontres régulières avec le public à permis d’anticiper la co-construction de ce séjour.

Ce séjour sera l’occasion pour les jeunes d’avoir la chance d’être initié à des nouvelles pratiques sportive, dans un environnement différent de leur quotidien. De plus, tout au long de ce séjour les jeunes seront initiés à l’astronomie, ils auront des temps d’apprentissage sur le montage, l’utilisation des différents outils d’observation et auront également l’opportunité d’observer les constellations quotidiennement. De plus l’outil média sera utilisé pour faire vivre ce projet, la radio permettra aux jeunes de verbaliser leur ressenti régulièrement tout en s’initiant à l’utilisation de l’outil Web Radio. De la vidéo sera également utilisé, GoPro lors des activités sportives et autres outils numérique. Un montage d’un film du séjour sera fait après le séjour accompagné par l’animateur jeunesse de la LoCollective.

Le rythme des journées du séjour seront adaptées en fonction des soirées d’observation et des heures des couchés.

De plus, le lien avec les familles est très important des informations sur le séjour seront communiquées régulièrement aux familles et une soirée de clôture après le séjour sera proposée aux familles durant laquelle le montage vidéo sera présenté.

Base de plein air du Moulin de la Guillou 12 avenue jean Moulin 24150 Lalinde Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T14:30:00+02:00 – 2023-10-27T18:00:00+02:00

2023-11-03T09:00:00+01:00 – 2023-11-03T17:30:00+01:00

