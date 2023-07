Au coup de sifflet…l’engagement ! base de plein air du Couesnon, 3 juillet 2023, .

Au coup de sifflet…l’engagement ! 3 – 7 juillet base de plein air du Couesnon 50 €

L’objectif central du séjour est de proposer aux adolescents accueillis un temps de vacances et de «rupture » dans leur vie quotidienne, en dehors de leur environnement habituel et à travers une forme d’organisation collective et de responsabilisation.

La construction de ce séjour s’est appuyée sur 2 thématiques principales :

– un « stage » de foot et une découverte de pratiques diversifiées

– un travail éducatif et informatif sur la notion de bénévolat et d’engagement au sein d’un club sportif

Un encadrement sérieux et technique veillera à répondre à chacun des besoins des adolescents.

Les différentes activités mises en place permettront à chaque participant, selon ses capacités et ses

limites, de se découvrir, de s’exprimer et de s’épanouir à travers différents supports.

La vie quotidienne est abordée comme une activité à part entière au service du collectif.

base de plein air du Couesnon 35140 35140 Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02.99.51.61.70 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T07:00:00+02:00 – 2023-07-03T19:00:00+02:00

2023-07-07T07:00:00+02:00 – 2023-07-07T19:00:00+02:00