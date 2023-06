Acti’Fun Base de plein air Du Blanc Le Blanc, 30 juillet 2023, Le Blanc.

Acti’Fun 30 juillet – 8 août Base de plein air Du Blanc 1 750 €

La base de loisirs de Le Blanc est l’endroit idéal pour un séjour actif et des activités de loisirs variées.

Activités proposées, au choix du vacancier :

• 2 séances de 2 h d’équitation (par dizaine)

• Canoé ou paddle (activités encadrées par des professionnels)

• Swin golf, course d’orientation, « Escalad’arbre », tir à l’arc

• Pique-niques sur les bords des étangs

• Ferme pédagogique

• Grands jeux et activités manuelles

• Soirées animées et veillée

Base de plein air Du Blanc Rue des Landelles – 36300 LE BLANC Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-30T10:00:00+02:00 – 2023-07-30T23:59:00+02:00

2023-08-08T00:00:00+02:00 – 2023-08-08T12:00:00+02:00

Vacances adaptées vivre ensemble

EEDF SV Orléans