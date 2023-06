La Dordogne et son histoire Base de Plein Air de La Guillou Lalinde, 24 juillet 2023, Lalinde.

La Dordogne et son histoire 24 et 28 juillet Base de Plein Air de La Guillou La participation de la famille sera symbolique à hauteur de 30, 40 et 50 euros en fonction du QF des familles. Cette participation est volontairement faible pour ne pas faire obstacle à l’inscription des enfants

Le centre d’animation Bordeaux Lac a pour projet de réaliser une « colo apprenante » en Dordogne plus particulièrement à Lalinde, sur la base de plein air du Moulin de La Guillou, point central des différentes découvertes que nous souhaitons offrir aux enfants.

Nous souhaitons partir avec 14 enfants encadrés par 2 animateurs et un stagiaire du 24 au 28 juillet 2023.

Les objectifs principaux sont bien entendu la vie en collectivité à travers le mode camping mais aussi la découverte de la vallée de la Dordogne classée au patrimoine mondial de l’UNESCO par le volet historique, archéologique et géographique. Un autre objectif en lien avec le projet pédagogique du centre est la sensibilisation à l’environnement avec la pratique de mobilités douces, vélo et marche chaque fois que cela sera réalisable.

Ce projet tout en étant ludique permettra aux enfants de faire de nombreuses découvertes et acquisitions.

Le choix de ce site réside dans les nombreuses propositions de visites, d’activités en lien avec les objectifs tels qu’une balade en gabare, la découverte de grottes, d’usine de papier, de forêts… La proximité est aussi un facteur positif, nous permettant de réduire notre impact carbone lors de nos déplacements. En effet, sur place, les déplacements en vélo seront favorisés pour les visites, les achats alimentaires et autres déplacements nécessaires.

En établissant le campement à Lalinde nous pourrons prendre aussi le train pour découvrir la ville de Sarlat avec les légendes qui l’entourent.

Nous souhaitons par ce projet proposer des vacances tout aussi sportives que culturelles. Alliant la découverte d’un environnement naturel, le mode d’hébergement inhabituel pour de nombreux enfants, et le plaisir de partager ces expérimentations en collectivité ce séjour offrira un cadre éducatif de qualité et sera favorable à la poursuite des apprentissages proposés toute l’année dans le quartier.

Base de Plein Air de La Guillou Moulin de La Guillou 24150 Lalinde Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « bordeauxlac@cabordeaux.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:00:00+02:00 – 2023-07-24T08:30:00+02:00

2023-07-28T18:00:00+02:00 – 2023-07-28T18:30:00+02:00

camping visites