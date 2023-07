Au fil de l’eau (sur la Saône en canoë) Base de plein air d’Athée Athée Catégories d’Évènement: Athée

Côte-d'Or Au fil de l’eau (sur la Saône en canoë) Base de plein air d’Athée Athée, 17 septembre 2023, Athée. Au fil de l’eau (sur la Saône en canoë) Dimanche 17 septembre, 10h00 Base de plein air d’Athée Groupe de 10 personnes maximum, inscription obligatoire à l’Office de tourisme d’Auxonne. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, embarquez pour une visite commentée au départ de la base de plein air avec un conseiller de l’Office de tourisme qui vous accompagnera le long de la Saône à la découverte du patrimoine bâti de la ville et du patrimoine naturel qui existe en Saône. Base de plein air d’Athée D24, 21130 Athée Athée 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « contact@capvaldesaone-tourisme.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 80 37 34 46 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00 © Office de tourisme Cap Val de Saône Détails Catégories d’Évènement: Athée, Côte-d'Or Autres Lieu Base de plein air d'Athée Adresse D24, 21130 Athée Ville Athée Departement Côte-d'Or Lieu Ville Base de plein air d'Athée Athée

Base de plein air d'Athée Athée Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/athee/