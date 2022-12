Séjours jeunes 12/17 ans BASE DE PLEIN AIR CHENEDET Landéan Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Séjours jeunes 12/17 ans 12 – 16 juillet 2021 BASE DE PLEIN AIR CHENEDET

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. BASE DE PLEIN AIR CHENEDET Le Chênedet 35133 LANDEAN Landéan 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne Pour 2021, un séjour jeunesse est prévu du 12 au 16 juillet à destination des jeunes de 12 à 17 ans. Le séjour se déroulera sur la base de loisirs de Chenedet à Landéan, près de Fougères. Le responsable jeunesse accompagnée de deux animateurs accompagneront ce public de 15 jeunes. Les jeunes participeront à des activités variées : visite et traversée au sein du mont Saint-Michel, visite du château de Fougères, du kayak, découverte nocturne environnement, des veillées, grands jeux, participation collective à la vie du séjour.

