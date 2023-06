Sport & Nature à St Nicolas de Lagrave Base de loisirs St-Nicolas de La grave Saint-Nicolas-de-la-Grave, 24 juillet 2023, Saint-Nicolas-de-la-Grave.

Sport & Nature à St Nicolas de Lagrave 24 – 28 juillet Base de loisirs St-Nicolas de La grave de 75 à 200 euros

Ce séjour te fera découvrir et apprécier la nature !

Nous serons sur la Base de Loisirs du Tarn et de la Garonne. Celle-ci se compose d’un très grand lac, de promenades organisées tout autour, d’une piscine, d’aires de jeux. Il y a également des îles avec une réserve d’oiseaux.

Tu apprendras à connaître le milieu aquatique et ornithologique. Tout le monde s’initiera à la pêche. L’Ile aux oiseaux nous attends pour une découverte toutes en couleurs !

Et quoi de mieux que de s’éclater à vélo autour du lac. Le tir à l’arc sera également de la partie.

Des sorties quotidiennes à la piscine te permettront de profiter au maximum de l’été et de l’eau. En dehors des temps d’activités, l’équipe d’animation proposera également : jeux de plein air, balades sans oublier des temps de repos dont tu as besoin

Base de loisirs St-Nicolas de La grave 23 Avenue du Plan d’Eau, 82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave Saint-Nicolas-de-la-Grave Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 81 20 27 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T18:30:00+02:00

Nature Sport

https://www.guide-tarn-aveyron.com/fr/selon-mes-envies/familiale/article-saint-nicolas-de-la-grave-la-reserve-ornithologique-de-la-base-de-loisirs-88.html