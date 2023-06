Fête du Pays Noir Base de loisirs St lyphard, 29 juillet 2023, St lyphard.

Fête du Pays Noir 29 et 30 juillet Base de loisirs Gratuit: 0

Programme des journées

Samedi 29 juillet :

Soirée irlandaise avec « Poppy’seed & « Morsgael » Feu d’artifice en clôture de soirée. Restauration sur place.

Dimanche 30 Juillet

Grand vide-grenier, animations musicales avec le « Bagad de Rhuys » et « Entan », scenettes théâtrales, exposition de vieux métiers, restauration…

Base de loisirs Etang des Brières du Bourg 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 87 58 05 95 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lesnuitdumarais.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/fete-du-pays-noir-st-lyphard.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-29T18:00:00+02:00 – 2023-07-30T00:00:00+02:00

2023-07-30T07:00:00+02:00 – 2023-07-30T23:00:00+02:00

