C’Jours apprenants à Saint Leu – 3 Base de loisirs Saint Leu D’esserent Les Trois Lacs, 24 juillet 2023, Les Trois Lacs.

C’Jours apprenants à Saint Leu – 3 24 – 28 juillet Base de loisirs Saint Leu D’esserent 12,20€

Le séjour sera oragnisé par le centre de loisirs du centre centre social. Il aura une dominante sportive et li permettra à 20 enfants de profiter pendant une semaine à l’exterieur du quartier.

Il se deroulera du 10 au 14 jullet pour 20 enfants et 3 accompagnateurs.

Durant le séjour, afin de sensibiliser les enfants au développement durable et à la transition écologique, les actions suivantes seront organisées:

1- tri selectif

2- ramasage quotidien des dechets

3- atelier sensibilisation sur la durée de vie des déchets et le simulation de tri.

Concernant l’alimentation et la santé des enfants, nous avons optés pour la préparation de repas équilibré et bio. Les menus seront préparés par des groupes d’enfants et un adulte.

Base de loisirs Saint Leu D’esserent rue de la garenne Les Trois Lacs 27700 Tosny Eure Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 01.34.45.18.20 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T09:00:00+02:00 – 2023-07-24T19:30:00+02:00

2023-07-28T21:00:00+02:00 – 2023-07-28T21:30:00+02:00

Sport nature découverte