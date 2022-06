Base de Loisirs Saint Clément – Kart à pédales

Base de Loisirs Saint Clément – Kart à pédales, 2 mai 2022, . Base de Loisirs Saint Clément – Kart à pédales

2022-05-02 – 2022-07-03 EUR 8 12 L’activité du kart à pédales permet une balade sur les berges du plan d’eau …

C’est sur un engin à 4 roues avec un volant pour se diriger et un pédalier pour se déplacer. dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville