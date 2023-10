Terrible débrouillo’camp : mene l’enquete Base de Loisirs « Poséidon » La Grande-Motte, 27 octobre 2023, La Grande-Motte.

Terrible débrouillo’camp : mene l’enquete 27 – 31 octobre Base de Loisirs « Poséidon » En fonction du coefficient familial : de 50€ à 250€

Plongée dans l’Effroi Scientifique avec Les Petits Débrouillards :

Chers intrépides explorateurs du macabre et amateurs de frissons,

Oserez-vous défier l’inconnu dans notre périple diabolique « Plongée dans l’Effroi Scientifique » ? Un voyage ténébreux organisé par Les Petits Débrouillards pour les âmes courageuses, du **27 au 31 octobre**.

⚠️ Avis aux audacieux :

Attendez-vous à des expériences scientifiques dégoulinantes et à des jeux terrifiants qui vous glaceront le sang !

️‍♂️ L’Enquête Effroyable :

Des disparitions mystérieuses sèment la terreur dans un centre de vacances à La Grande Motte. La ville, au bord de la panique, implore les Petits Débrouillards de résoudre cette énigme cauchemardesque.

Expériences d’Outre-Tombe :

Préparez-vous à des concoctions dégoutantes, des réactions chimiques monstrueuses et des créations inimaginables ! La science n’a jamais été aussi effroyablement amusante.

⚔️ Défiez le Surnaturel :

Affrontez des défis dignes d’un film d’horreur, mais avec une touche de folie ! Soyez prêts à tester vos limites et à éclater de rire dans l’ombre.

Places Limitées :Seulement 10 âmes courageuses auront le privilège de participer à cette aventure cauchemardesque. Réservez votre place avant qu’il ne soit trop tard, et peut-être, juste peut-être, vous échapperez au sort effroyable qui vous attend… ️

Base de Loisirs « Poséidon » 145 All. des Pins, 34280 La Grande-Motte La Grande-Motte 34280 Hérault Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T08:30:00+02:00 – 2023-10-27T22:30:00+02:00

2023-10-31T08:30:00+01:00 – 2023-10-31T18:00:00+01:00

les petits débrouillards