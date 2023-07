Balade Nature à Pont d’Ouilly – À pied Base de Loisirs Pont-d’Ouilly, 17 juillet 2023, Pont-d'Ouilly.

Pont-d’Ouilly,Calvados

Amateurs de marche, de nature, de beaux paysages, prenez le temps d’une balade familiale en plein cœur de la Suisse Normande.

Une animatrice spécialisée et passionnée vous emmène à la rencontre de la faune et de la flore de Pont-d’Ouilly et ses alentours. Découvrez des êtres vivants que vous ne suspectiez pas, partez à la rencontre de leurs habitats respectifs, mettez un nom sur les végétaux que vous croisez et surtout vivez un dépaysement total au cœur d’un vrai paradis vert !

Adultes comme enfants, cette balade ludique et participative mettra en éveil tous vos sens, vous ne verrez pas le temps passer !

Départ Base de Plein Air – Pont-d’Ouilly Loisirs – 17h

5€ par adulte, 3€ par enfant de 10 à 17 ans, gratuit pour les moins de 10 ans

Difficulté : moyen (accessible dès 6 ans) – Durée : 2h30 (5 km)

Infos et réservations : 02 31 90 17 26 (jauge limitée à 25 personnes).

Base de Loisirs Rue du Stade René Vallée

Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie



Lovers of walking, nature, beautiful landscapes, take the time for a family walk in the heart of the Suisse Normande

A specialized and passionate guide will take you to meet the fauna and flora of Pont-d’Ouilly and its surroundings. Discover living beings that you did not suspect, go to meet their respective habitats, put a name on the plants that you meet and especially live a total change of scenery in the heart of a true green paradise!

Adults and children alike, this fun and participative walk will awaken all your senses, you will not see the time pass!

Si le gusta el senderismo, la naturaleza y los bellos paisajes, tómese su tiempo para una excursión familiar en el corazón de la región de Suisse Normande.

Un guía especializado y entusiasta le llevará a conocer la flora y la fauna de Pont-d’Ouilly y sus alrededores. Descubra seres vivos que no sabía que existían, conozca sus hábitats, ponga nombre a las plantas que encuentre y, sobre todo, viva un auténtico cambio de aires en el corazón de un auténtico paraíso verde

Tanto para adultos como para niños, este paseo lúdico e interactivo despertará todos sus sentidos para que no vea pasar el tiempo

Salida Base de Plein Air ? Pont-d’Ouilly Loisirs ? 17 h

5? por adulto, 3? por niño de 10 a 17 años, gratis para los menores de 10 años

Dificultad: media (accesible a partir de 6 años) ? Duración: 2h30 (5 km)

Información y reservas: 02 31 90 17 26 (aforo limitado a 25 personas)

Wenn Sie gerne wandern, die Natur und schöne Landschaften lieben, nehmen Sie sich die Zeit für einen Familienausflug im Herzen der Normannischen Schweiz.

Ein spezialisierter und begeisterter Betreuer führt Sie durch die Tier- und Pflanzenwelt von Pont-d’Ouilly und Umgebung. Entdecken Sie Lebewesen, die Sie nicht vermutet hätten, lernen Sie ihre Lebensräume kennen, geben Sie den Pflanzen, denen Sie begegnen, einen Namen und erleben Sie vor allem eine totale Abwechslung inmitten eines grünen Paradieses!

Dieser spielerische und partizipative Spaziergang wird all Ihre Sinne wecken und die Zeit wie im Flug vergehen lassen

Startpunkt: Base de Plein Air ? Pont-d’Ouilly Loisirs ? 17h

5? pro Erwachsener, 3? pro Kind von 10 bis 17 Jahren, kostenlos für Kinder unter 10 Jahren

Schwierigkeitsgrad: mittel (ab 6 Jahren) ? Dauer: 2,5 Stunden (5 km)

Infos und Reservierungen: 02 31 90 17 26 (auf 25 Personen beschränkt)

