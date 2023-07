Découvre ton environnement Base de loisirs Pont-d’Ouilly Catégories d’Évènement: Calvados

Pont-d'Ouilly Découvre ton environnement Base de loisirs Pont-d’Ouilly, 17 juillet 2023, Pont-d'Ouilly. Découvre ton environnement 17 – 21 juillet Base de loisirs Tarifs au quotient familial allant de 58,8€ à 367,5€ Les enfants partiront à la découverte de la nature et de l’environnement grâce à des activités pédagogiques tel qu’une chasse au trésor ou de l’accrobranche par exemple. Lors de ce séjour les enfants seront également sensibilisés au zéro déchet, des randonnées « ramarchages » les aideront dans cet objectif. Base de loisirs 11 rue du stade René Vallée 14690 Pont-d’Ouilly Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://maisondesprojets.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 43 27 36 77 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T08:30:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T17:30:00+02:00 Nature environnement Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Pont-d'Ouilly Autres Lieu Base de loisirs Adresse 11 rue du stade René Vallée 14690 Pont-d'Ouilly Ville Pont-d'Ouilly Departement Calvados Age min 6 Age max 8 Lieu Ville Base de loisirs Pont-d'Ouilly

Base de loisirs Pont-d'Ouilly Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-d'ouilly/