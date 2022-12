– Pont-Caffino – Le plein de sensations! Base de loisirs Pont-Caffino Château-Thébaud Catégories d’évènement: Château-Thébaud

Loire-Atlantique

– Pont-Caffino – Le plein de sensations! Base de loisirs Pont-Caffino, 11 juillet 2022, Château-Thébaud. – Pont-Caffino – Le plein de sensations! 11 – 15 juillet Base de loisirs Pont-Caffino

Tarification au taux d’effort, en fonction du QF de la famille. Consultez la plaquette été 2022 sur orvault.fr

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Base de loisirs Pont-Caffino Pont-Caffino Château-Thébaud 44690 Loire-Atlantique Pays de la Loire Digne d’un petit canyon, la vallée de Pont-Caffino t’offrira une semaine de vacances sportives et rythmées!

Canoë, escalade et jeux en pleine nature seront les temps forts de ce séjour avec pour seul objectif : s’amuser et profiter des vacances!

Sans oublier les veillées qui te réserveront bien des surprises… Dépaysement et plaisir 100% garantis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-11T08:30:00+02:00

2022-07-15T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Château-Thébaud, Loire-Atlantique Autres Lieu Base de loisirs Pont-Caffino Adresse Pont-Caffino Ville Château-Thébaud Age minimum 8 Age maximum 10 lieuville Base de loisirs Pont-Caffino Château-Thébaud Departement Loire-Atlantique

Base de loisirs Pont-Caffino Château-Thébaud Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-thebaud/

– Pont-Caffino – Le plein de sensations! Base de loisirs Pont-Caffino 2022-07-11 was last modified: by – Pont-Caffino – Le plein de sensations! Base de loisirs Pont-Caffino Base de loisirs Pont-Caffino 11 juillet 2022 Base de loisirs Pont-Caffino Château-Thébaud Château-Thébaud

Château-Thébaud Loire-Atlantique