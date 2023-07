Fête nationale du 14-Juillet à Parthenay : feu d’artifice Base de Loisirs Parthenay, 14 juillet 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Tous les ans, Parthenay scintille de mille feux à l’occasion de la Fête nationale. Venez participer à cet événement synonyme de partage et de divertissement.

De 19h à 1h, rendez-vous à la base de loisirs, côté GâtinéO avec une

animation musicale du groupe Orchestre Watt’Son.

A 23h : feu d’artifice « Boom boom lalala »

Cette création de l’artificier Joseph Couturier (Entreprise JCO), en collaboration avec le célèbre DJ Zebra, fait la part belle aux classiques populaires, avec un fil conducteur à base de « boom » et « lalala » ! De quoi ravir et surprendre les mélomanes et amateurs de blind-test..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

Base de Loisirs Boulevard Georges Clémenceau

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Every year, Parthenay sparkles with a thousand lights on the occasion of the Fête nationale. Come and take part in this event synonymous with sharing and entertainment.

From 7 p.m. to 1 a.m., meet at the GâtinéO side of the leisure park, with musical entertainment by

musical entertainment by the group Orchestre Watt?Son.

11pm: « Boom boom lalala » fireworks display

This creation by fireworks designer Joseph Couturier (Entreprise JCO), in collaboration with the famous DJ Zebra, features popular classics, with a common thread of « boom » and « lalala »! It’s sure to delight and surprise music lovers and blind-test enthusiasts alike.

Cada año, Parthenay brilla con mil luces durante la Fiesta Nacional. Venga y participe en este acontecimiento, sinónimo de convivencia y diversión.

De 19:00 a 01:00 h, encuentro en el centro de ocio, del lado de GâtinéO, con animación musical a cargo de

animación musical a cargo del grupo Orchestre Watt?Son.

23:00 h: Castillo de fuegos artificiales « Boom boom lalala

Esta creación del diseñador de fuegos artificiales Joseph Couturier (Entreprise JCO), en colaboración con el famoso DJ Zebra, da protagonismo a los clásicos populares, con un tema común: ¡ »boom » y « lalala »! Seguro que encantará y sorprenderá tanto a los melómanos como a los aficionados a las pruebas a ciegas.

Jedes Jahr funkelt Parthenay anlässlich des Nationalfeiertags in tausend Lichtern. Nehmen Sie an diesem Ereignis teil, das für Austausch und Unterhaltung steht.

Von 19 Uhr bis 1 Uhr treffen Sie sich an der Freizeitanlage auf der Seite GâtinéO mit einer Live-Musik

musikalische Unterhaltung durch die Gruppe Orchestre Watt?Son.

Um 23 Uhr: Feuerwerk « Boom boom lalala »

Diese Kreation des Feuerwerkers Joseph Couturier (Entreprise JCO), in Zusammenarbeit mit dem berühmten DJ Zebra, setzt auf populäre Klassiker mit einem roten Faden aus « boom » und « lalala »! Musikliebhaber und Freunde von Blindtests werden begeistert und überrascht sein.

Mise à jour le 2023-07-02 par OT Gâtine