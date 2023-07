Base de loisirs éphémère Patouill’ARTS Base de loisirs Nérondes, 31 juillet 2023, Nérondes.

L’importance, pour l’équipe en charge du projet, est de faire de ces journées passées sur la base de loisirs un moment à part pour les enfants, un peu féérique et en même temps adapté aux rythmes et besoins spécifiques de cette tranche d’âge.

Coté pédagogie, il s’agit de permettre aux enfants d’accéder à des pratiques artistiques nouvelles et de qualité et qu’ils soient en capacité de réaliser. L’envie de « faire avec ses mains » et le lien à la nature sont vite apparus comme une évidence, la base de loisirs est donc un endroit où « patouiller avec les arts» est le maître mot !

Nérondes accueille cet été des enfants venus de plusieurs centres de loisirs maternels du département. Ils pourront s’essayer à l’argile liquide, au land art, à la création grâce à la technicité d’intervenants nature et d’artistes qui feront partager leurs savoirs. En outre, en prenant en compte l’immersion en pleine nature qu’offre la base de loisir, une rencontre et un atelier sur le thème des végétaux faisant le lien avec des albums de l’auteure Lydie Baron seront proposés : les enfants expérimenteront ainsi la technique de la peinture avec des pinceaux, avec leurs mains et également le jeu des matières, par le décollement, le déchirement du support.

Le samedi, la base de loisirs sera ouverte aux familles.

Base de loisirs 18350 Nérondes

2023-07-31

2023-08-05

