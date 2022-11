Le centre et les colos apprenantes pendant les vacances de décembre 2022 Base de loisirs MTSANGABEACH, 19 décembre 2022, Sada.

Un bus sera mis en place pour le ramassage des enfants et jeunes sur des points de rendez-vous précis et une heure précise. Le transporteur aura une liste de jeunes et les arrêts et les numéros de téléphone en sa possession.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Sada 97640 Mayotte

Le centre social est aujourd’hui identifié par les parents et par les jeunes comme organisateur de d’accueil collectif de mineurs (ACM) pendant les vacances dans la commune de Chirongui. Chaque année, nous accueillions près de 1000 enfants et adolescents dans nos ACM.

Mlezi Maore rassemble des personnes qui travaillent au quotidien pour faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport. Le dispositif des « colos apprenantes » vient enrichir et complète par la même occasion nos ambitions éducatives.

Pour ce faire, nous allons mettre en place des ACM colos apprenantes durant les vacances de décembre.

– Un groupe de jeunes en accueil collectif de mineurs fera de la voile avec l’association « My voile » du 13 au 16 décembre 2022.

– Du 19 au 23 décembre un groupe de 30 jeunes seront en séjour à M’tsangabeach pour apprendre à faire la voile.

C’est pour cela que nous souhaitons mettre en place des colos apprenantes afin de leurs proposer des espaces d’animations sportifs, ludiques, scientifiques, environnementales avec des temps d’apprentissage, tout en gardant l’aspect loisirs.

Le premier séjour aura lieu à la base nautique de M’Tsangabeach qui est un site géré par Mlezi Maoré. Nous allons proposer des activités d’apprentissage à la voile en partenariat avec l’école de voile de Mayotte « My voile » qui est implantée sur le site de M’Tsangabeach. Nous allons proposer aux enfants des séances de voile afin qu’ils soient initiés à la pratique de l’optimiste où ils seront par 2 encadrés par un moniteur de « My Voile ».

Cette activité pourra accueillir les enfants âgés de 8 à 17 ans. Nous souhaitons accueillir des enfants qui n’ont jamais eu la possibilité de faire des activités autour de la voile.

Les dernières vacances nous ont permis de constater que beaucoup n’ont pas participé à cette activité, ceux-ci seront privilégiés. Durant les séances, les enfants vont apprendre et acquérir de nouvelles compétences autant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Elles permettront aux enfants de développer de nouvelles conduites motrices, de prendre connaissance des règles de sécurité, de respecter le matériel, de coopérer durant la navigation en équipe, puis naviguer en solitair e.

A la fin du stage d’initiation à la voile, les enfants auront des certificats et ou des diplômes qui valoriseront leurs compétences.

Ces séjours seront accompagnés par d’autres activités (loisirs, éducation à l’environnement, jeux de temps calme autour de la lecture et de l’écriture, chansons).

Nous allons en parallèle proposer d’autres activités sur des thématiques variées

– Le développement durable et le tri des déchets (ex : faire du land art avec des objets de récupération)

– Les activités techniques et scientifiques (ex : EEDD)

– Les animations autour de l’échange, du partage et du vivre ensemble (jeux de connaissance et jeux de coopération)

Nous prévoyons également dans la continuité du projet des précédentes « colos apprenantes » de poursuivre les activités de natation pour accompagner celle de la voile.

Ces colos apprenantes que nous allons proposer vont permettre également aux enfants/jeunes du territoire d’avoir des lieux pour s’enrichir et apprendre de nouvelles compétences qui leur permettront de se sentir valorisés.



