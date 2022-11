Les jeunes à Mayotte: Sport, Loisirs et Découverte de l’ile Base de loisirs MTSANGABEACH, 14 décembre 2022, Sada.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Base de loisirs MTSANGABEACH Plage de Mtsanga beach Sada 97640 Mayotte

Le séjour aura lieu à la base nautique de M’Tsangabeach. Nous allons proposer des activités d’apprentissage à la voile en partenariat avec l’école de voile de Mayotte (May Voile) implantée sur le site de M’tsangabeach.

Nous allons proposer aux enfants des séances d’initiation à la voile, géré des moniteurs de l’école de voile. Cette activité pourra accueillir 30 enfants âgées de 8 à 17 ans et nous souhaitons accueillir des enfants qui n’ont jamais eu la possibilité de faire des activités nautiques.

Durant les séances, les enfants vont apprendre et acquérir de nouvelles compétences dans un nouvel environnement que ce soit sur le plan individuel ou collectif.

Elle permettra aux enfants d’aiguiser leur sens de la coordination et de l’équilibre. L’air marin durant l’exercice est aussi bénéfique à l’organisme, de prendre connaissance des règles de sécurité, du respect du matériel et de la navigation en équipe. L’enfant évoluera vers de

Nouvelles pratiques personnelles. A la fin des stages d’initiation à la voile, les enfants obtiendront un certificat valorisant leurs compétences acquis durant les stages de voile.

Pour cette actions nous allons également proposer d’autres activité (de loisirs et éducatives) :

• Le développement durable et le tri des déchets (ex : faire du land art avec des objets de récupération)

• Les activités techniques et scientifiques (ex : fabrication de jeu tel que des cerfs-volants, des maquettes prototype,)

• Les langues étrangères et les différentes cultures à Mayotte (ex : visite des musées, du patrimoine historique et culturel).

• Des ateliers débat sur la thématique « éducation à l’environnement vers un développement durable »

• Des animations autour de l’échange, du partage, du « vivre ensemble »



2022-12-14T06:00:00+01:00

2022-12-23T12:00:00+01:00