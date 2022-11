Les jeunes à Mayotte: Sport, Loisirs et Découverte de L’ile « séjour itinérant » Base de loisirs MTSANGABEACH, 14 décembre 2022, Sada.

Les jeunes à Mayotte: Sport, Loisirs et Découverte de L’ile « séjour itinérant » 14 et 23 décembre Base de loisirs MTSANGABEACH

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Base de loisirs MTSANGABEACH Plage de Mtsanga beach Sada 97640 Mayotte

c’est est un séjour itinérant de 9 jours et 8 nuits. Ce séjour a pour objectif de faire découvrir aux jeunes et aux enfants un nouvel environnement et de faire connaissance avec d’autres cultures, de découvrir le patrimoine mahorais, des lieux culturels et naturels de notre île. Ce séjour se déroulera en mettant en place des parcours de randonnée à travers l’île, de secteur en secteur, tous les 2 jours. Ce séjour itinérant peut accueillir 15 enfants âgés de 10 à 14 ans. Nous proposerons des activités sportives, des randonnées, des sorties dans des lieux naturels, des musées, des activités autour des déchets pour les sensibiliser à l’environnement par la gestion des déchets et le respect des lieux qui nous accueillent. De nouvelles rencontres et des activités avec d’autres personnes et d’autres territoires sont au programme. Nous allons également proposer des activités de « vivre ensemble » et de partage pour le bon fonctionnement du séjour. Pour l’hébergement, nous avons mis en place des partenariats avec les mairies des communes dans lesquelles nous avons choisi de séjourner, afin qu’elles puissent nous mettre à disposition un espace (espace extérieur, salle, et sanitaires) pour le bon fonctionnement du séjour. Nous dormirons sous des tentes munies de matelas. Nos déplacements se feront en bus et en randonnée.

Le parcours sera à définir avec l’équipe d’animation et les enfants, en effet avant le départ prévu le 14 décembre, nous avons prévu de réunir, d’une part les animateurs dès début décembre afin de planifier le circuit et de travailler au projet pédagogique. Par ailleurs, nous accueilleront les enfants la veille afin de partager avec eux le programme, et de leur permettre de donner leur avis à propos de ce séjour itinérant.

Pour lcette actions nous allons également proposer d’autres activité (de loisirs et éducatives) :

• Le développement durable et le tri des déchets (ex : faire du land art avec des objets de récupération)

• Les activités techniques et scientifiques (ex : fabrication de jeu tel que des cerfs-volants, des maquettes prototype,)

• Les langues étrangères et les différentes cultures à Mayotte (ex : visite des musées, du patrimoine historique et culturel).

• Des ateliers débat sur la thématique « éducation à l’environnement vers un développement durable »

• Des animations autour de l’échange, du partage, du « vivre ensemble »



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-14T06:00:00+01:00

2022-12-23T06:30:00+01:00