Les pratiques physiques et ou sportives : une autre façon de s’approprier de son patrimoine et de se redécouvrir Base de loisirs MTSANGABEACH, 5 août 2022, Sada.

Sur inscription

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Base de loisirs MTSANGABEACH Plage de Mtsanga beach Sada 97640 Mayotte

L’action consiste à développer des pratiques sportives et ou physiques pour découvrir le patrimoine naturel, culturel et historique environnant. Les jeunes seront invités à participer à des aventures entre terre et mer ponctuée par plusieurs animations pendant un séjour de vacances de 10 jours à Mtsangabeach. En effet les activités diversifiées vont de la course d’orientation à des épreuves façon Koh Lanta adaptés, du Beach handball au kayak, etc.

La Caisse des écoles ouvre pour cette année 2022, une dizaine de centre de loisirs répartie dans toute la commune. Afin de favoriser une mixité entre les villages et dans les séjours : nous allons prendre 15 jeunes issues d’un village et 15 autres jeunes issues d’un autre village de la commune pour partager des moments sportifs et culturels dans le sud de Mayotte à Mtsangabeach.

Mtsangabeach est un site pourvu d’un joli cadre, propice aux activités de plein air. Au programme du sport de loisir et des activités physiques douces :

 Des défis façon koh Lanta pour les jeunes avec des épreuves ludiques et éducatives sur le site :

Pour cette activité : les jeunes participeront à la vie active dans le camp, à la réflexion des épreuves à mettre en place et à la fabrication du totem.

Il y’aura des épreuves mythique du grand jeu de Koh-Lanta et d’autres revisités co-construis avec les jeunes. Il y’a au programme des activités à la carte mais nous allons aussi favoriser les activités non structurées et les jeux libres.

Quelques propositions :

 Le relais déchets sur le tri sélectif ;

 Guider l’aveugle

 Eveil des sens sur « Devine qui suis-je ? » Avec des boîtes à senteurs, boîte à toucher, et un jeu de dégustation.

L’épreuve finale reste la course d’orientation qui se fera dans un site riche en histoire et biodiversité : à Antana bé à Poroani.

Epreuve finale : Course d’orientation à Antana bé, village disparu de Poroani

Pour accéder au site, les jeunes pourront faire une balade nature sur un petit parcours qui mène vers la mangrove de l’ancien village de Poroani disparu sous les eaux.

Le site est assez vaste et offre aux jeunes la possibilité de se répartir par secteur pour chercher des indices qui leur permettront de trouver le trésor. Les jeunes vont devoir s’initier à la boussole et à une carte ou photo aérienne pour se repérer et s’orienter. Le trésor bien caché entre les différents palétuviers, la vue sur le mont Choungui, les pirogues, l’histoire, les anecdotes, les arbres, les vestiges et la mosquée : les jeunes devront répondre à des énigmes pour parvenir à le retrouver. Un travail de logique, et d’équipe est attendu. Les jeunes seront accompagnés par les animateurs qualifiés qui participeront également aux jeux et d’un éducateur spécialisé pour la co-organisation de la course.

L’emplacement du campement des jeunes est stratégique géographiquement car il facilite l’accès à des entités historiques et paysagères exceptionnels. Nous retrouvons comme patrimoine de proximité, l’ancienne usine sucrière de Miréréni de Chirongui classée monument historique.

Découverte de l’ancienne usine sucrière de Miréréni de Chirongui via une visite guidée et jeu de reconstitution de l’usine sucrière et ou escape game

L’usine sucrière de Miréréni est un petit domaine assez isolé géographiquement et qui rassemble aujourd’hui un parc de machine remarquable. Les jeunes pourront plonger dans l’histoire de Mayotte à travers la période coloniale, sucrière et des engagés. La visite guidée sera animée par la coordinatrice d’animation SOUFOU Andila de la Caisse des écoles de Mamoudzou. En effet issues d’une formation en aménagement et valorisation du patrimoine et ayant coréalisée une étude de la DAC sur l’inventaire des usines sucrières de Mayotte, elle pourra partager ses connaissances avec les jeunes et animateurs.

L’équipe encadrante met en avant les valeurs républicaines (égalité fille/garçon, le respect, la non-discrimination, la citoyenneté…) via des activités qui favorisent la reconnaissance de l’autre, le vivre ensemble et les jeux de coopérations

 Découverte du beach-hand, initiation et tournois : C’est une discipline dérivée du handball qui se fait sur sable. C’est une activité qui n’est pas beaucoup voire peu pratiquée à Mayotte et qui nous sera proposée en partenariat avec la Ligue de Handball de Mayotte.

Modalité de déploiement de l’activité : Action de nettoyage et préparation de l’air de jeu ; échanges et explications des règles, tournois on joue et on apprend ensemble.

La Caisse des écoles souhaite mobiliser les moyens nécessaires avec son équipe encadrante afin que les jeunes puissent se dépenser et découvrir leur patrimoine autrement. En effet, ces actions vont favoriser le travail en équipe et permettre d’introduire un mode de vie sain dès le plus jeune âge.



Photo 1: SOUNDI Mohamed: ligue de Handball Mayotte et la Caisse des écoles de Mamoudzou pour la photo 2 et 3