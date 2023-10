FierS à Chevals Base de Loisirs Lompret, 8 juin 2019, Lompret.

Drapés de costumes de légendes, d’audacieux cavaliers nous emmènent dans une carrière de lumière… Déambulation d’images, chevauchées oniriques se succèdent sous notre regard ébahi ! Quand l’élégance et la pureté sont en harmonie, le rêve nous surprend…

– 21h15 : Zumba

– 22h : Flashmob

– 22h10 : Spectacle « FierS à Chevals »

Une création de la Compagnie des Quidams

– 23h : Feu d’artifice « Deûle et Lys en fête… L’Eldorado… »

Dans le cadre de Deûle et Lys en fête.

Base de Loisirs Rue de Pérenchies, 59237 Verlinghem Lompret 59237 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.sivom-alliance-nord-ouest.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0328388421 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme59118@wambrechies.fr »}]

2019-06-08T21:00:00+02:00 – 2019-06-09T00:00:00+02:00

©Henry Moreigne