Pêche commentée – Journée Poissons de Dombes Base de loisirs « La Nizière » Saint-Nizier-le-Désert, 21 octobre 2023, Saint-Nizier-le-Désert.

Saint-Nizier-le-Désert,Ain

Pêche traditionnelle commentée sur le site de la Nizière lors des journées « découverte » Poissons de Dombes.

2023-10-21 08:00:00 fin : 2023-10-21 12:00:00. .

Base de loisirs « La Nizière »

Saint-Nizier-le-Désert 01320 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Traditional fishing with commentary on the Nizière site during the Poissons de Dombes « discovery » days

Pesca tradicional comentada en el lugar de Nizière durante las jornadas de « descubrimiento » Poissons de Dombes (peces de Dombes)

Traditionelles Angeln mit Erläuterungen am Standort Nizière anlässlich der « Entdeckungstage » Fische der Dombes

Mise à jour le 2023-09-20 par Dombes Tourisme